В Загатальском районе волки напали на военнослужащего Государственной пограничной службы и гражданского.

Как передает северное бюро Report, подвергнувшийся нападению волков житель села Ашагы Чардаглар 16-летний Мухаммед Мамедов получил тяжелое ранение в область виска, 19-летний военнослужащий пограничного отряда Загатала Бахшиши Аришад оглу Аскеров – в область спины. Раненые были доставлены в Загатальскую районную центральную больницу.

Стало известно, что 16-летний Мухаммед Мамедов внезапно подвергся нападению волков при выпасе принадлежащего его семье стада овец в деревне Ашагы Чардаглар на границе с Грузией.

М. Мамедов сообщил врачам, что спасся, взобравшись на близлежащее дерево. Эти же волки после напали несущего службу в Загатальском ПО Б.Аскерова, нанеся ему травму спины. Обоим пострадавшим оказали необходимую медпомощь.

Лечение М.Мамедов продолжается в инфекционном отделении Загатальской РЦБ. Б.Аскеров для обследования и продолжения лечения размещен в один из военных госпиталей в Баку.