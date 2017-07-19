В Китае в жаркую летнюю погоду большой популярностью среди населения крупных городов пользуются «жароубежища», организованные в бывших подземных бомбоубежищах, построенных еще в середине ХХ века.

В ряде китайских городов, в том числе в Нанкине, расположенном на востоке страны, в эти дни население спасается в них и от изнуряющей жары.

Начиная с 15 июля, в городе открыли уже восемь таких «жароубежищ». В них установлены столы и стулья, бесплатно раздают воду. В прохладных залах можно читать, танцевать и играть в компьютерные игры.

В то время как температура снаружи достигает 37-40 градусов по Цельсию, внутри убежища поддерживается комфортный уровень в 20 градусов. Убежища открывают свои двери в 9:30 утра и закрываются в 5 вечера, когда жара спадает.

Практика использования бывших бомбоубежищ для защиты от жары применяется в Китае уже несколько лет. Помимо Нанкина, они функционируют и в других городах Поднебесной.

Многие местные жители, в основном пенсионеры, предпочитают проводить время в таких убежищах, чтобы экономить дома электроэнергию от кондиционеров, информирует Straits Times. Молодежь же эти помещения привлекают еще и наличием бесплатного WiFi.