В Лерике током насмерть ударило 40-летнего мужчину.

Как сообщает Report, несчастный случай произошел в селе Гюнешли.

40 летний житель села Музаффар Шахвели оглу Шарифов допустил неосторожное обращение с изготовленным кустарным способом устройством для обогрева воды в ванной комнате своей квартиры. М.Шарифом не знавший об отключении электроэнергии подумал о наличии проблем с проводами устройства для обогрева. Когда он ремонтировал линию, подача электроэнергии была восстановлена. В результате его ударило током. Члены семьи пострадавшего поздно узнали о случившемся, поэтому им не удалось спасти его жизнь.