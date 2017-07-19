Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мовлута Чавушоглу.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2017/07/19 10:32
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
88
Задержан Мухтар Ягубов, пытавшийся вывезти на носителях информации данные, собранные путем шпионажа
На участке аэропортовской дороги, пролегающем по территории Сабунчинского района Баку, произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Новая программа телеканала Еuronews “Вкусно” приглашает зрителей в Азербайджан.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ближайшее время посетит Азербайджан с официальным визитом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду министра иностранных дел Турции Мевлуда Чавушоглу.
В рамках председательства Венгрии в Вышеградской четверке в Будапеште 11-12 сентября состоится встреча министров иностранных дел стран-участниц
В Загатальском районе волки напали на военнослужащего Государственной пограничной службы и гражданского.
В Джалилабаде в ходе полицейской операции задержан торговец наркотиками.
В Лерике током насмерть ударило 40-летнего мужчину. Как сообщает Report, несчастный случай произошел в селе Гюнешли.