На днях в одном из ведущих высших учебных заведений Турции – стамбульском университете Бахчешехир азербайджанка Гюнель Мусаева стала обладательницей награды «Золотой мозг», которой каждый сезон удостаиваются студенты с наиболее высокими показателями. Среди огромного числа учащихся, приехавших из десятков стран и получающих здесь образование, первое место заняла Гюнель Мусаева, а третье – ее сестра Хейранса Мусаева. О своем успехе за рубежом в интервью Sputnik Азербайджан рассказала сама Гюнель.

Минвал представляет вашему вниманию данное интервью:

— Гюнель, расскажите о себе.

— Гюнель Мусаева – это человек, который любит читать и учиться. В 2012 году окончила школу-лицей номер 62 с золотой медалью и стала лучшей выпускницей в Азербайджане. Далее, наравне с обучением на отделении международных финансов на факультете управления и социальных наук в стамбульском университете Бахчешехир, я также обучалась на отделении экономики. Помимо всего этого, мне посчастливилось учиться в престижном американском университете Syracuse.

— В вашем университете обучаются студенты из разных стран, как вы смогли выделиться среди них и стать обладательницей титула «Золотой мозг»?

— Да, в нашем университете обучаются студенты из 106 стран и мне не так легко было занять первое место среди 25 тысяч учащихся. Достигнуть своей цели мне помогло упорство и трудолюбие. Я хотела стать профессионалом в своей области, поэтому по максимуму воспользовалась предоставленными ресурсами.

Честно говоря, не думала, что успех мне что-то даст. Всегда придерживаюсь своего жизненного девиза: прожитая нами жизнь – это наши месседжи другим и нужно стараться, чтобы они давали им вдохновение. После того, как все в социальных сетях стали делиться видеороликом с моим выступлением на выпускном и поздравлять, писать отзывы, я поняла, что дала им стимул. Я вселила в них веру в то, что если ты будешь использовать предоставленную тебе возможность, то всего достигнешь в этой жизни.

Я очень рада, что сыграла в этом — хоть и малую — роль, и мой месседж стал вдохновением для других. Не могу описать эту радость словами. Также приятно было видеть в глазах родителей то, что они гордятся мной. Одним словом, успех дал мне моральное спокойствие и счастье. Но, конечно, нельзя останавливаться на достигнутом. Сейчас продолжаю работать и достигать новые цели. Благодарна всем тем, кто меня поздравляет, пишет сообщения. Хорошо, что вы есть, потому что сила, рожденная единством, необычна и является стимулом для нашего будущего.

— С какими-то трудностями сталкивались?

— Не люблю говорить о трудностях. Всегда стараюсь все оценивать положительно и этим делаю свою жизнь еще более позитивной. Как говорил Генри Форд, не бывает трудностей, все решаемо. Конечно же, нужно много работать, чтобы добиться всего, тем более, если больше всего в жизни вы боитесь незавершенности, стараетесь делать каждое дело на самом высоком уровне. Это плохо влияет на ваше здоровье, настроение. Просто нужно каждую трудность расценивать как испытание и выходить из него с высоко поднятой головой.

— Вы сами верили, что именно вы станете обладательницей этого титула?

— Я считаю, что ни одна победа не является случайной, потому что за каждым успехом стоит трудолюбие и вера. Одним словом, я ждала этого и очень желала. Я была вдвойне счастлива, узнав, что не только окончила с золотой медалью, но и стала обладательницей титула «Золотой мозг». Не могу найти слов, чтобы описать свою радость. Это просто неповторимое чувство. Особенно была рада тому, что и моя сестра вошла в тройку лучших выпускников.

— Есть ли конкуренция между вами?

— Конечно, но это необычная конкуренция, то есть она положительно влияет на нас обеих и позволяет нам добиться больших результатов. Чтобы увидеть свои успехи, за короткое время мы использовали другие методы, делились ими друг с другом и поддерживали. То есть наше соперничество больше носило мотивационный характер.

— Вы обучались в Америке, Турции. Почему выбрали обучение за границей?

— Всем ясно, что западные страны нас опережают в этом – будь то уровень образования, взаимоотношения между педагогами и студентами, свободное оценивание знаний, с точки зрения обеспечения техническим оборудованием или необходимыми ресурсами. Как вы знаете, образование — это самая большая инвестиция в будущее, поэтому мы решили обучаться там, где нам смогут все это обеспечить.

По специальности мы — международные финансисты и в Азербайджане эта область только-только начинает развиваться, поэтому в наших университетах нет нужных практических материалов. А в вузах, в которых я обучалась, практику проводят, используя терминалы Bloomberg, Forex. Было еще несколько причин, которые положительно подействовали на нас и в моральном плане, и в профессиональном.

— Что нужно делать, чтобы добиться успехов в учебе?

— Думаю, что успех – это лишь путешествие, а не точка цели, и я еще нахожусь в начале этого пути. Не считаю, что нахожусь в том возрасте, чтобы давать кому-то советы. Просто поделюсь со всеми своим мнением – у каждого из нас время ограничено и нужно плодотворно им воспользоваться. Не нужно дважды делать то, что можно сделать один раз. Если я учу уроки, то все свое внимание сконцентрирую на этом, если смотрю фильм, гуляю с друзьями — то же самое. Одним словом, нужно сконцентрироваться на одном, а не разрываться на части.

— Чем вы занимаетесь в свободное от учебы время?

— Люблю активный образ жизни, но одновременно мне нравится проводить время и в одиночестве. В свободное время читаю художественную литературу, смотрю фильмы и подвожу итоги. Кроме учебы, я также являюсь сопредседателем ассоциации азербайджанских студентов «BAUASA» (BAU Azerbaijani Students) и координатором по финансам BISC (BAU «International Students» Council), которая определяет количество мероприятий, оценивает предложения и недовольство учащихся. Помимо этого, являюсь членом социального кружка и пытаюсь активно во всем участвовать, потому что уверена, что это будет полезно для моего будущего.

— Какие сейчас у вас планы?

— У меня очень много планов. Не являюсь сторонницей делиться ими с кем-то, потому что считаю, что лучше втихую работать, тогда успех скажет за тебя. Одним словом, могу сказать, что мы обе будем продолжать обучение по специальности, работать в финансовой сфере, а также идти к нашей цели — приносить пользу нашему народу, стране и всему миру.