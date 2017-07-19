Переговоры между Азербайджаном и Евросоюзом по новому соглашению о стратегическом партнерстве идут серьезно, плодотворно и достаточно детализировано.

Об этом сказал в интервью Trend глава представительства Азербайджана при ЕС, посол в Бельгии Фуад Искендеров.

«Азербайджан — первая страна в истории Европейского союза, которая представила свой проект соглашения в качестве a страны-партнера. Европейский союз – достаточно большая организация, которая сама строит отношения со странами и представляет проекты о сотрудничестве. Но на саммите «Восточного партнерства» в 2015 году в Риге Азербайджан передал ЕС свой проект соглашения о стратегическом партнерстве с Европейским союзом, переговоры идут на основе этого документа», — сказал дипломат.

Целью соглашения является в первую очередь построение равноправных стратегических и ориентированных на будущее отношений между Азербайджаном и ЕС, отметил посол.

«Переговоры идут очень серьезно, плодотворно и достаточно детализировано. Мы не гонимся за датой подписания соглашения, для нас более важен контент переговоров», — сказал дипломат.

Переговоры начались фактически сразу же после визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель 6 февраля этого года. Президент Ильхам Алиев и президент Совета Европейского союза Дональд Туск дали старт переговорному процессу.

По словам посла, в рамках нового соглашения 19 июля в Брюсселе состоится очередной раунд переговоров по вопросам политики и безопасности.

«В целом переговорный процесс охватывает три блока: политика и безопасность; экономика и торговля; секторальные сферы, охватывающие все остальные отрасли двусторонних отношений. Переговорный процесс идет по

всем трем направлениям и достаточно синхронизировано и интенсивно», — отметил дипломат.

Переговоры по вопросам политики и безопасности – это диалог о стратегическом партнерстве, где стороны ведут обсуждения о взаимодействии на двусторонней основе на равных условиях.

«Это ключевой для нас вопрос, и этот блок охватывает очень много вопросов, в частности вопросы политического диалога, региональной и стратегической безопасности», — сказал Искендеров.

Что касается второго блока переговоров, отметил дипломат, то у Азербайджана очень прагматичный подход к сотрудничеству с ЕС в этой сфере.

«Мы выстраиваем политический диалог, базируясь на хорошей экономической основе. «Южный газовый коридор» – серьезный проект с хорошим экономическим базисом для плодотворного политического диалога. Мы исходим из уже сформировавшегося очень серьезного экономического взаимодействия, на основе которого и синхронизируя строим наш политический диалог», — сказал посол Азербайджана в ЕС.

Переговоры о соглашении о стратегическом партнерстве — это результат прагматичной и равноправной политики, базирующейся на серьезном экономическом взаимодействии, добавил он.

Как отметил дипломат, ЕС стал ключевым торговым партнером Азербайджана, и доля торговли с Евросоюзом в различные годы составила от 43,2 до 53 процентов.