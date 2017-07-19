Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели краткую беседу в конце ужина, организованного в рамках саммита «двадцатки» в Гамбурге, однако ее нельзя назвать полноценной встречей.

Как передает ТАСС, об этом сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома.

«Так называемой второй встречи между президентом Трампом и президентом Путиным не было, была краткая беседа в конце ужина», — сказал представитель американской администрации. Он также назвал обвинения в попытке скрыть факт второй встречи президентов «лживыми, подлыми и абсурдными».

Представитель Белого дома также подтвердил, что во время беседы президентов на ужине присутствовал только российский переводчик, так как переводчик американского лидера не владел русским языком.

«У каждой пары (лидер с супругой — прим. ТАСС) было по одному переводчику. Американский переводчик, сопровождавший президента Трампа, владел японским языком. Когда Трамп беседовал с Путиным, они воспользовались помощью российского переводчика, так как американский не знал русского языка», — рассказал он.

«Это не просто абсолютно нормально, это часть обязанностей президента взаимодействовать с главами государств», — заявил представитель Белого дома.