Пожара в штаб-квартире Организации Объединённых наций (ООН) в Нью-Йорке на самом деле не было. Вероятней всего сигнализация дала сбой, эвакуация сотрудников была проведена из предосторожности, сообщает во вторник «Лайф» со ссылкой на заместителя официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Сегодня в первой половине дня в нью-йоркской штаб-квартире ООН была объявлена пожарная тревога — сообщалось о возгорании в вентиляционном коллекторе. К месту инцидента прибыли пожарные.

Однако на деле огня не было. Никто из сотрудников (около двух тысяч людей) не пострадал. Они переждали во внутреннем дворе и уже через полчаса вернулись на рабочие места.