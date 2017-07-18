Технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены, остались только административные. Как передает РИА Новости, об этом заявил во вторник журналистам гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Технические вопросы мы решили, остались только административные. Решение должны принять правительство Турции и России. Сейчас идут переговоры с Минфином, по всей видимости, какие-то средства на этот проект Турция найдёт сама, а какие-то получит в виде кредита», — сказал он.

Этот контракт может стать одним из крупнейших для «Рособоронэкспорта» за последнее время. Ряд западных СМИ сообщал, что Анкара согласна купить четыре дивизиона С-400 за 3 миллиарда долларов.