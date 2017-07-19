«Через два дня будет официальный визит нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в вашу страну», — цитирует Семашко «Укринформ».
Он считает, что главы государств будут довольны итогами 25-го заседания межправительственной комиссии.
«Через два дня будет официальный визит нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в вашу страну», — цитирует Семашко «Укринформ».
Он считает, что главы государств будут довольны итогами 25-го заседания межправительственной комиссии.
Дата: 2017/07/19 0:17
Раздел: Бывший СССР
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