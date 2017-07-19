Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет на Украину в рамках официального визита 20 июля. Об этом сообщил заместитель белорусского премьера Владимир Семашко на заседании межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

«Через два дня будет официальный визит нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в вашу страну», — цитирует Семашко «Укринформ». Он считает, что главы государств будут довольны итогами 25-го заседания межправительственной комиссии.