Зампред российского правительства Дмитрий Рогозин не стал есть мороженое, которым президент Владимир Путин угостил членов присутствовавшей на авиасалоне МАКС-2017 делегации правительства, из-за нежелания поправиться. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 18 июля.

«Я считаю, что мороженое — это очень вкусный продукт, но моя задача как бывшего профессионального спортсмена — не набирать вес», — так он ответил на вопрос о том, почему он отказался от десерта. Вице-премьер добавил, что «другим, более стройным и молодым, положено есть мороженое».