«Несколько часов назад в Стамбуле прошел сильный ливень. P.S. Того же и Баку», — так на своей странице в соцсети «Фейсбук» глава Центра метеорологических прогнозов «Армгосгидромета» МЧС Армении Гагик Суренян отреагировал на стихийное бедствие, разместив также фотографии пострадавших.

Как пишет издание Epress, за час его пост собрал более 1700 лайков.

Пользователи оставляли следующие комментарии:

— Разместите видео. Посмотрим — станет легче

— Поставь побольше фото

— Осталось, чтобы они были истреблены. Порадуемся

— Гаг сказал, Гаг сделал

— Суренян, дорогой, в Стамбуле никогда не бывает «сильных» ливней. В смысле их всегда мало…