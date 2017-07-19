Нападающий «Барселоны» бразилец Неймар перейдет во французский клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Esporte Interativo.

По информации издания, форвард уже принял условия контракта. В свою очередь, парижане готовы выплатить отступные в размере 222 миллиона евро (257 миллионов долларов). ПСЖ может объявить о трансфере в ближайшие две недели.

Отмечается, что Неймар решил перейти в ПСЖ из-за возможности стать в новой команде главной звездой. Бразилец недоволен своим статусом в «Барселоне», где он находится в тени аргентинского нападающего Лионеля Месси.

25-летний Неймар выступает за каталонский клуб с 2013 года. Его контракт действует до 2021-го. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах испанской примеры, отметившись 13 голами и 16 передачами. В марте появилась информация о возможном трансфере бразильца в лондонский «Челси». Якобы владелец «аристократов» Роман Абрамович договорился с «Барселоной» о покупке нападающего, но главный тренер Антонио Конте наложил на сделку запрет.