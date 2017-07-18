В Кремле не готовы пока комментировать сегодняшнее заявление главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко о создании на территории Украины государства Малороссия со столицей в Донецке. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Без комментариев. Подлежит осмыслению и анализу, — сказал Песков (цитата по «Лайфу»).

Он добавил, что Россия по-прежнему привержена минским договорённостям.

Впрочем, позже Песков заявил, что слова главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании Малороссии — это его личная инициатива, передает РИА «Новости».

«Заявление Захарченко, сделанное сегодня утром по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ», — рассказал он.

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