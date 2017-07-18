Начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов подтвердил, что вчера в Баку произошел конфликт между сотрудниками Государственной дорожной полиции и женщиной-водителем.

Об этом В.Асадов сообщил Oxu.Az.

По словам начальника отдела, вчера (17 июля) около 16:30 на пересечении улиц Абдуллы Шаига и Балабалы Меджидова водитель автомобиля Hyundai ix35 нарушил правила дорожного движения и был задержан сотрудниками дорожной полиции.

«За рулем данного автомобиля находилась приехавшая в Баку гражданка Турции Нисан Дилек Озбей, 1993 года рождения. Когда ее информировали о совершенном ею нарушении и выписывали штраф, находившаяся в автомобиле пассажирка Гюлара Мамедова, 1989 года рождения, не подчинилась приказу полиции. Г.Мамедова воспрепятствовала законной деятельности полиции, проверке документов, попыталась помешать составлению протокола об административном правонарушении. Она намеренно устроила скандал, чтобы привлечь внимание окружающих, совершила неподобающие действия в отношении сотрудников дорожной полиции. Это моя гостья, вы ничего не сможете сделать, кричала она», — сказал В.Асадов.

По его словам, в отношении пассажира составлен протокол согласно статье 510 Кодекса административных правонарушений (Административные правонарушения против общественного порядка, общественной безопасности и общественной нравственности):

«В отделении полиции женщины написали объяснительные, было проведено разбирательство, прослушаны аудиозаписи, просмотрены записи с камеры наблюдения. Затем женщин отпустили».

В.Асадов добавил, что находившаяся за рулем женщина была трезвой.

Отметим, что вчера в Баку произошел конфликт между женщиной и сотрудниками Государственной дорожной полиции. В ходе конфликта женщина даже попыталась совершить суицид, пытаясь броситься под проезжающие автомобили.