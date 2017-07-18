«18 июля на некоторых сайтах появились безосновательные сообщения о том, что МЧС будет ликвидировано, а руководство подаст в отставку».

Об этом агентству АПА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«Эти сообщения не соответствуют действительности и полностью безосновательны», — отметили в пресс-службе.

МЧС призывает представителей прессы быть внимательными и ответственными, а информацию о министерстве распространять только после уточнения ее в пресс-службе структуры.