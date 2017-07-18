Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) со вторника стал бывший постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ Томас Гремингер.
Об этом ТАСС сообщили в штаб-квартире организации в Вене.
Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) со вторника стал бывший постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ Томас Гремингер.
Об этом ТАСС сообщили в штаб-квартире организации в Вене.
Дата: 2017/07/18 23:15
Раздел: Мир
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