Иностранные кредиторы Международного банка Азербайджана (МБА) дали согласие на план реструктуризации его внешних обязательств, сообщает «Интерфакс — Азербайджан» со ссылкой на релиз банка.

«Кредиторы, на которых приходится 94,1% задолженности банка, подпадающей под реструктуризацию, приняли участие в заседании кредиторов во вторник и 93,9% из них дали свое согласие на план. Этого достаточно для реализации плана», — говорится в сообщении банка.

МБА подчеркивает, что кредиторы приступили к голосованию по плану добровольной реструктуризации внешних обязательств МБА 19 июня и озвучили свое итоговое решение 18 июля на встрече в Баку.

«Для того, чтобы план был принят, было необходимо получить согласие кредиторов, обладающих как минимум двумя третями от общего объема обязательств. Теперь, для того, чтобы план вступил в силу необходимо одобрение Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана и подтверждение в суде Насиминского района», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк в целом планирует реструктуризировать обязательства на сумму $3,34 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.