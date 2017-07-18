В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 19 июля 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на горном переходе Омар Гейгельского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает сайт МО АР, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут личный представитель Анжей Каспршик, его полевые помощники Огниен Йович и Саймон Тиллер.