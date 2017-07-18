Турецкий оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара считает причастным к попытке госпереворота в стране в 2016 году, заявил в интервью РИА Новости, что США не выдадут его турецким властям.

«Не думаю, чтобы президент США, будь то республиканец или демократ, подчинился этому бессмысленному требованию и рискнул запятнать репутацию США в мире», — заявил Гюлен.

Он считает, что американские власти будут соблюдать соответствующую юридическую процедуру в отношении требований правительства президента Турции Тайипа Эрдогана о его экстрадиции из Соединенных Штатов.

«Я также полагаю, что в отношении требования правительства Эрдогана о моей экстрадиции правительство США будет соблюдать соответствующую юридическую процедуру. За себя я не беспокоюсь», — отметил он.