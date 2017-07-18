Хотя ставшие обычным делом встречи Налбандян-Мамедъяров безрезультатны, однако необходимы. Об этом в беседе с Tert.am сказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, говоря о встрече глав МИД Армении и Азербайджана.

«Хотя встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана безрезультатны, однако лучше встретиться, чем вообще не встречаться. Думаю, что в ходе переговоров стороны пока что не обсуждают варианты урегулирования карабахского конфликта, поэтому встречи и безрезультатные», — сказал российский эксперт.

По словам Павла Фельгенгауэра, ситуация в Нагорном Карабахе взрывоопасная, вероятность возобновления широкомасштабной войны весьма велика.

В тоже самое время, по его словам, со стороны Минской группы и сверхдержав нет давления на стороны конфликта по части урегулирования вопроса, поскольку «они заняты другими проблемами».

Отвечая на вопрос о том, как можно предотвратить взрывоопасную ситуацию, эксперт сказал: «Необходимы политические решения. Необходимо обязательство по снижения эскалации, в противном случае война неизбежна. Я не вижу подобных системных подходов».