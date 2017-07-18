Отношения между Украиной и Арменией и их развитие не должны быть связаны с позицией Украины в Карабахском вопросе, об этом в беседе с Первым Информационным отметил украинский аналитик Виталий Портников, говоря о том, что Украина в вопросе урегулирования Карабахского конфликта всегда поддерживала позицию Азербайджана.

По словам аналитика, заявления президента Украины Петра Порошенко о поддержке территориальной целостности Азербайджана не новость для армянской стороны, они всего лишь выражают позицию, которой Украина придерживается с 1991 года. Украина всегда поддерживала территориальную целостность бывших советских стран, а также и югославских республик, и это было не только до российско-украинского кризиса и аннексии Крыма, но и ранее.

Один из российских экспертов заявил, что президент Украины своими подобного рода заявлениями призывает Азербайджан к войне, тогда как Россия призывает к миру и делает все для того, чтобы утвердить мир в зоне конфликта.

Комментируя это заявление, В. Портников сказал, что это очень странное заявление, потому что президент Украины никогда не призывал к войне.

«Президент Украины Порошенко не призывает Азербайджан к войне. Украина всегда высказывалась в пользу мирного разрешения Карабахского конфликта. И это можно найти в многочисленных документах украинского МИД, а также в заявлениях украинских политических деятелей. Я бы сказал, что той страной, которая разжигает страсти вокруг Карабаха является не Украина, а именно Россия. Конечно, самым оптимальным вариантом является поддержание дружеских отношений с каждой из сторон конфликта, но только в том случае, если стороны конфликта призывают к миру, а не содействуют войне. Вы прекрасно знаете, что Россия с одной стороны активно развивает сотрудничество с Арменией, а с другой – активно развивает военное сотрудничество с Азербайджаном – таким образом создавая платформу для вооруженного столкновения между этими двумя странами. Я всегда говорил, что Карабахский конфликт – ловушка как для Армении, так и для Азербайджана, потому что он ставит эти страны в зависимость от Москвы, даже если степени этой зависимости и разные. Это все иллюзии, что Россия в случае вооруженного столкновения поддержит одну из сторон конфликта. Хочу подчеркнуть, что развитие нормальной ситуации в регионе зависит от достижения всеобъемлющей и транспарентной договоренности в вопросе Нагорного Карабаха, которое будет учитывать интересы как Армении, так и Азербайджана, как армян Карабаха, так и тех азербайджанцев, которые жили в Карабахе до начала вооруженного конфликта. Моя позиция в этом вопросе никоим образом не отличается от позиции официального Киева».