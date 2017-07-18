В городе Сумгайыт умер человек, провалившийся в канализационный люк.

Как сообщает АПА, сотрудник Сумгайытского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, чтобы спасти несчастного, спустился за ним в канализационный люк. Оба задохнулись от фекальных газов. Еще три сотрудника МЧС были госпитализированы с отравлением.

В настоящее время уточняются имена погибших и пострадавших.

Как сообщили в Управлении здравоохранения города Сумгайыт, оставшимся в живых сотрудникам МЧС оказывается необходимая медицинская помощь.

Состояние двух из них оценивается как тяжелое.