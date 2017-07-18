На одном из ледников в швейцарском кантоне Вале были обнаружены мумифицированные тела супругов, пропавших 75 лет назад. Об этом сообщает Le Matin.

Как рассказала их дочь Марселина Удри-Дюмулен, которой сейчас 79 лет, ее отец был сапожником, а мама учительницей. Они ушли пешком в кантон Берн по горной дороге утром 15 августа 1942 года и должны были вернуться вечером того же дня. Однако супруги пропали. Их искали два с половиной месяца, но так и не нашли.

«Я помню мою тетку, которая плакала, взяв меня на руки. Моих пятерых братьев и сестру разобрали в разные семьи», —рассказала Удри-Дюмулен.

По словам пожилой женщины, на похороны родителей она не станет надевать черное платье, а оденется в белое, так как этот цвет символизирует надежду.

7 марта 2015 года сообщалось об обнаружении в Мексике двух мумифицированных тел альпинистов, которые в 1959 году отправились покорять вулкан Орисаба (Pico de Orizaba) — самую высокую точку страны — и пропали без вести.