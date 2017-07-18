Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что Владимир Путин не станет участвовать в президентских выборах из-за высокого риска поражения. Об этом политик заявил в эфире программы «120 минут» на радио «Комсомольская правда».

Комментируя свои шансы возглавить государство, Жириновский заявил, что Кремль ещё не определился с тем, будет ли выставлять своего кандидата на выборы ввиду того, что общество требует перемен во власти. Лидер ЛДПР выразил мнение, что Владимир Путин не рискнёт участвовать в борьбе за президентское кресло из-за высоких шансов на проигрыш. При этом, по мнению самого либерал-демократа, действующий глава государства никак не сможет победить на честных выборах. Он подчеркнул, что Путину необязательно иметь «отрицательные моменты», чтобы его рейтинг упал. «Просто люди хотят другого (президента – прим.)», — резюмировал политик.

В отсутствие конкуренции в лице Путина, как утверждает Жириновский, он станет главным претендентом на победу. В случае победы лидер ЛДПР пообещал обновить государственную систему и восстановить Россию в границах СССР.