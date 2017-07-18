Бакметрополитен и полиция прокомментировали распространенную в соцсетях информацию о том, что в метро девушку оскорбили и пнули за ношение рваных джинсов.

Как передает 1news, об этом сообщила одна из пользователей Facebook — Вафа Али Зейнал, по словам которой, инцидент произошел на станции метро «Сахил».

«Девушка была в рваных джинсах и топике. Один ненормальный начал оскорблять ее и пинать у всех на глазах. Я бы очень хотела, чтобы полиция нашла этого человека. Не оставайтесь равнодушными!» — написала Вафа на своей странице.

Однако как заявил глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, у метро нет информации о подобном инциденте, соответствующими структурами он не зафиксирован. В свою очередь, в отделе полиции Бакметрополитена также заявили, что жалобы по этому поводу в полицию не поступало.

«Вся территория метро бдительно охраняется сотрудниками полиции, и противоправные действия оперативно пресекаются. Подобный факт камерами не зафиксирован, и обращений от какой-либо девушки в отдел не поступало», — отметили в отделе, посоветовав в подобных случаях незамедлительно обращаться к дежурящим на станции сотрудникам полиции.