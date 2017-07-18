Обнародован состав II Европейских игр, которые состоятся в 2019 году в столице Беларуси Минске.

Как сообщает Report, руководит в списке, объявленном европейскими олимпийскими комитета, президент Национального олимпийского комитета Греции Спинос Капралос.

Во время «Баку 2015» I Европейских игр он выполнял те же функции. Его заместитель – президент Национального олимпийского комитета Хорватии, автор концепции Европейских игр Златко Матеса. Членами комиссии из разных стран стали Сергей Бубка (Украина), Александр Жуков (Россия), Алехандро Бланко (Испания), Дайна Гудзиневичуйте (Литва), Андрей Краснички (Польша), Нильс Нигард (Дания), Хасан Арат (Турция), Михаэль Веспер (Германия), Жан-Мишель Брон (Франция), Линей Халлдорсдоттир (Исландия), Джордж Висачки (Сербия) и Жан Патерсон (Великобритания).

В тоже время в комиссии вошли президенты федераций 6 видов спорта с 6 континентов – атлетика, настольный теннис, велоспорт, дзюдо, бадминтон и каноэ.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов будет представлен в комиссии наряду с представителя ЕОК. Он вошел в список за успешную роль в организации «Баку 2015» как гендиректор. Представителями ЕОК сейчас являются и.о. президента Янез Косянчич, генсек Рафаэль Паньоци, казначей Кикис Лазаридис и член исполкома Марк Тейзен.

В то же время к подготовительным работам привлечены эксперты и консультанты.