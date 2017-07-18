Автомобильная федерация Азербайджана проведет 26 августа парад и выставку классических автомобилей, говорится в сообщении федерации, распространенном во вторник.

Как передает Тренд, в связи с этим федерация приглашает на мероприятие владельцев классических автомобилей.

Владельцы классических автомобилей до 1980 года выпуска могут пройти регистрацию в Автомобильной федерации 22 августа до 18:00 .

Желающие принять участие в параде могут обратиться в федерацию по телефонам (012) 505 60 03 или (050) 295 01 00, а также по электронному [email protected]

Автомобили, прошедшие регистрацию, должны 26 августа в 15:30 быть перед Центром Гейдара Алиева.

Автомобили, стартовав от Центра Гейдара Алиева, проедут по Баку.

После парада в парке Центра будут организованы концерт и развлекательная программа.