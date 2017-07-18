В результате мероприятий, проведенных Государственной миграционной службой в связи с пресечением незаконной миграции, на территории страны были задержаны 12 незаконно проживающих иностранцев.

Как сообщили АПА в ГМС, задержанными являются 5 граждан Пакистана, 2 – Индии, 3 – Непала, 1 – Сьерра-Леоне, 1 – Нигерии и одно лицо обладает двойным гражданством – Палестины и Иордании.

В ходе расследования было установлено, что выдворенный из Азербайджанской Республики за нарушение требований миграционного законодательства гражданин Пакистана Зыкар Уллах, представляющийся как Васим, обманным путем под предлогом устройства на работу привел с собой в Азербайджан 5 соотечественников (Хуссаин Мухаммад Вагар, Ахмад Сарфраз, Хаидар Ирфан, Али Фаизан, Ахмед Шакел), 2-х граждан Индии (Равиндер Кумар, Мандал Бхаираб), и 2-х граждан Непала (К.Дж. Сунил, Шреста Ану).

Зыкар Уллах встретил прибывших в Азербайджан 9 человек, разместил их на разных съемных квартирах и обещал добыть разрешение на временное проживание и трудовую деятельность в Азербайджане.

Стало известно, что в сети занимающегося организацией незаконного канала Зыкара Уллаха не так давно попались 43 человека, которых удалось выявить сотрудникам ГМС и выдворить их за пределы страны.

Задержанные гражданин Сьерра-Леоне Банья Сама Каи и гражданин Нигерии Езе Чукуемека получили у Миграционной службы временное разрешение на проживание как студенты Азербайджанского технического университета. Однако эти лица были исключены из университета и таким образом стали незаконными мигрантами.

Кроме того, было установлено, что имеющий двойное гражданство Жебрин М.С.Авад будучи бакалавром Азербайджанского университета архитектуры и строительства вернулся в Азербайджан для того, что работать. Жебрин М.С. Авад для получения временного разрешения и места работы обратился в турфирму «Ok tour» и получил соответствующие разрешения в ООО «Md international». Однако после того, как эта компания прекратила деятельность Жебрин М.С.Авад остался в Баку как владелец недвижимости.

По выявленным фактам находящиеся в Центре содержания незаконных мигрантов города Баку Государственной миграционной службы были привлечены к ответственности.

Миграционная служба продолжает принимать меры в отношении незаконных мигрантов.