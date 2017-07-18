Мэр Лондона Садик Хан возобновил «словесную войну» с президентом США Дональдом Трампом, призвав британское правительство не встречать его с «красной дорожкой» в Великобритании, передает Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

«Государственные визиты отличаются от обычных, и в то время когда президент Трамп проводит политику, с которой не согласны многие жители королевства, я не думаю, что правительству стоит встречать его с красной ковровой дорожкой», — отметил Хан.

Премьер-министр королевства Тереза Мэй официально пригласила Трампа в январе этого года, однако в своей речи королева Елизавета II не упомянула об этом, что означает конец надежд на визит Трампа в этом году.

Отмечается, что мэр британской столицы неоднократно критиковал Трампа за его миграционный указ. Также Трамп раскритиковал Хана за его сообщения после атак на лондонском мосту, когда мэр «попросил жителей не волноваться» из-за увеличения числа полицейских на улице.