В Баку 34-летний мужчина покончил с собой.
Как передает Report, Джалал Газанов 1983 г.р. бросился с 17-го этажа одной из новостроек в Ясамальском районе.
Мужчина скончался на месте.
По факту ведется расследование.
В Баку 34-летний мужчина покончил с собой.
Как передает Report, Джалал Газанов 1983 г.р. бросился с 17-го этажа одной из новостроек в Ясамальском районе.
Мужчина скончался на месте.
По факту ведется расследование.
Дата: 2017/07/18 15:41
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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