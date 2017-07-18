На грузинской земле я чувствую себя как дома, — об этом на встрече с президентом Грузии заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как передает «Грузия-Онлайн», он поблагодарил грузинского коллегу за приглашение в Грузию и гостеприимство.

«Здесь дружеская атмосфера. Наши народы борются за свободу и демократию. Мы боремся за эту свободу, потому что наши народы стали жертвами российской агрессии», — заявил Порошенко.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в свою очередь, выразил надежду, что визит Петра Порошенко еще больше углубит грузино-украинские отношения.