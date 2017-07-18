Квартиры в новом здании, построенном для журналистов, будут предоставлены 20 июля, сказал во вторник на мероприятии в ИВ Насиминского района, посвященном отмечаемому 22 июля Дню национальной прессы, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли.

Сафарли отметил, что 19 июля журналистам будут отправлены пригласительные. «В соответствующую комиссию поступило около двух тысяч обращений, которые все были изучены. В итоге было принято решение о предоставлении квартир более 250 журналистам. Это подарок Президента Азербайджана Ильхама Алиева журналистам», — сказал он (цитата по Тренд).