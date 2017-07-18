В связи с предстоящим в сентябре этого года праздником Гурбан байрамы несколько дней в Азербайджане будут нерабочими.

В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы Кабинета министров Акиф Али сказал, что 1-2 сентября будут отмечаться в Азербайджане как праздник Гурбан байрамы: «Так как 2 сентября приходится на субботу, понедельник, то есть 4 сентября также будет нерабочим днем».

Таким образом, в связи в Гурбан байрамы с 1-го до 5-ого сентября будут нерабочими днями. 5-го сентября — рабочий день.