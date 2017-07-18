Турция направит гуманитарную помощь Катару, используя новый маршрут, пролегающий через Грузию, Азербайджан и Иран, информирует Тренд.

Отмечается, что это решение было принято в связи с тем, что отправка гуманитарной помощи самолетом обходится дороже, чем новым маршрутом через Грузию, Азербайджан и южные порты Ирана.

20 июня Турция направила Катару дополнительную продовольственную помощь в объеме 15 тысяч тонн.

Отметим, что пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.