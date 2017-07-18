Главным вызовом, стоящим перед Грузией, остается ее нарушенная территориальная целостность, а еще одной важной проблемой — создание трудностей со стороны России.

Как передает Интерфакс, об этом заявил президент республики Георгий Маргвелашвили.

«Перспектива развития Грузии не может рассматриваться в противостоянии с каким-либо ее соседом, она рассматривается исключительно в добрососедстве. Исключением является Российская Федерация, действия которой по созданию постоянных трудностей нашему государству ухудшает безопасную среду в регионе», — заявил президент во вторник в Тбилиси на встрече с грузинскими послами.

Он считает, что с первых дней создания независимой Грузии «Россия пытается остановить ее европейское развитие». «Грузия является страной Восточной Европы. Об этом заявляют наши партнеры. Грузия будет развиваться, как европейская страна, разделяя все европейские ценности», — заявил Маргвелашвили.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, принимавший участие во встрече, заявил журналистам, что любой стране мира сложно выстраивать отношения с Россией. «Вы не назовете ни одну страну мира, которая имеет проблемы с Россией и легко решает их, поэтому и мы должны быть осторожными, но в то же время принципиальными в осуществлении нашей политики», — сказал Абашидзе.