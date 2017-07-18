Вероятность начала новой войны в зоне карабахского конфликта все еще остается высокой. Главная причина заключается в застое и отсутствии подвижек в мирных переговорах. Хоть более года страны-посредники и совершали определенные попытки вывести процесс урегулирования из тупика, они достигли только двух встреч на уровне глав МИД, которые оказались безрезультатными.

Риск войны постоянно нарастает. Этому способствует и выгодный для проведения военных действий летний сезон. В сложившейся ситуации самая большая ответственность, безусловно, лежит на России. А Россия, не смотря на имеющиеся у нее рычаги и возможности влияния, пока не торопится решать конфликт.

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Россия пока занята пополнением своего бюджета, используя карабахский конфликт. В частности, наш северный сосед зарабатывает хорошие деньги на продаже оружия Азербайджану. Но, как мы уже отмечали, Азербайджан покупает это оружия не для того, чтобы на него любоваться, а для приближения решения карабахской проблемы.

Об этом прекрасно знают в Кремле. Видимо, поэтому они не забывают и Армению. Предоставление Армении комплексов «Искандер» и некоторых других современных боевых систем, создание объединенной группировки войск, полный контроль воздушного пространства Армении и границы в Турцией и Ираном – это составная часть курса по созданию «баланса» с Азербайджаном.

Но возможно ли создать подобный баланс? Конечно же, нет. Экономический потенциал Азербайджана и Армении не одинаков. Кстати, этот факт признал и президент Армении Серж Саргсян в конце прошлой недели. «А разве секрет, что Азербайджан богаче нас, тратит больше средств на вооружение и т.д.? Не секрет. И если кто-то скажет, что в два или пять лет сделает Армению более богатой, чем Азербайджан, то этого человека надо гнать подальше от политики, потому что это шарлатанство, ложь», — отметил С.Саргсян.

Значит, единственной надеждой Еревана является купленное по льготной цене или в кредит у России оружие или оружие, которое он собирается закупить. Москва вынуждена на это пойти, потому что иначе ее марионетка Армения не сможет выстоять перед Азербайджаном и недели.

Но Москва не сможет проводить эту политику «баланса» до конца. К тому же, сохранять этот «баланс» становится все труднее. Если бы это было не так, Армения не обратилась бы снова к Москве для получения нового кредита на закупку оружия. Об этом сказал министр финансов Армении Вардан Арамян. Он отметил, что обсуждения ведутся с начала года.

Напомним, что ранее Россия выделила Армении кредит на покупку оружия в размере 200 млн долларов. В рамках этого кредита Армении были поставлены и «Искандеры» (по словам Арамяна, из 30 млн из 200 млн еще не потрачены).

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На самом деле, Россия сама находится перед дилеммой в связи с карабахским конфликтом. Потому что традиционная политика «баланса» однажды может потерпеть фиаско, и Москва будет поставлена перед фактом войны. А Россия не заинтересована в широкомасштабной войне, которая означает для нее большие риски, опасность для геополитических и экономических планов по региону, риск ввязывания в войну, перспектива потерять Азербайджан и Турцию, вероятность столкновения с Турцией.

Ясно, что Москве не нужно такое разрушительное развитие событий. Держать конфликт в замороженном состоянии за счет политики военного «баланса» становится все труднее. Однажды в Карабахе может вспыхнуть война, и для Москвы может оказаться невозможным остановить ее как в апреле прошлого года. Риски войны необходимо снизить уже сейчас, и самый надежный путь это сделать – достигнуть реальных подвижек по Карабаху. Россия способна это сделать, и никто, в том числе Запад, США, Европа, не может ей помешать. Наоборот, дело за политической волей.

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Интересно, что Россия станет главным организатором встречи президента Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая должна состояться до конца нынешнего года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел России.

«Москва стала главным посредником в этом вопросе, поскольку попытки остальных сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху (США и Франции) усадить за стол переговоров представителей Баку и Еревана не увенчались успехом», — отмечается в статье.

Как отмечает источник, французы пытались усадить за стол переговоров Ереван и Баку, но никакой пользы это не принесло.

«Между тем поддержание диалога имеет принципиальное значение. Именно благодаря этому в регионе не вспыхнула полномасштабная война. Однако цели и видение сторон по-прежнему разные», — уточнил собеседник.

Отметим, что на днях Саргсян заявил, что считает возможной встречу с Ильхамом Алиевым осенью. По словам Саргсяна, сопредседатели Минской группы обратились к армянской стороне для организации встречи на высшем уровне. «У нас нет особых ожиданий от такой встречи, но мы не против», -заявил Саргсян.

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Напомним, что последняя встреча президентов Азербайджана и Армении состоялась 19 июня 2016 года в Санкт-Петербурге при посредничестве президента России Владимира Путина. Распространялась информация, что на этой встрече Путин предложил поэтапный план урегулирования карабахского конфликта, который предполагал освобождения двух прилегающих районов и открытия коммуникаций.

Хоть прошло уже больше года, но воз и ныне там. Официальный Баку открыто заявил, что не пойдет на переговоры ради переговоров. То есть, какой смысл в очередной формальной встрече президентов, если она будет проведена «для галочки».

В этом смысле в Москве не могут не воспринимать всерьез всю тонкость и драматичность нынешней ситуации. А если это учитывается, то на следующей встрече Путин должен выступить с конкретным предложением. Период, когда Кремль запугивал стороны конфликта, уже прошел. Теперь время проявлять реальную инициативу. Потому что Россия теперь и сама боится. Это должно подтолкнуть Москву к тому, чтобы более серьезно заняться карабахским вопросом. Россия должна поторопиться еще больше. Потому что если замолчат политики, то заговорят пушки.