Т.н. «Малороссия» возьмёт курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении суверенитета. Об этом заявил вице-премьер самопровозглашённой ДНР Александр Тимофеев.

«Малороссия — многонациональное государство, государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков», — цитирует РИА НовостиТимофеева.

По его словам, предполагается, что т.н. «Малороссия» будет иметь внеблоковый статус страны, равноправие традиционных религий и конфессий, возобновит участие в деятельности СНГ, восстановит связи с Россией и будет проводить переговоры в трёхстороннем формате: Малороссия — Россия — Евросоюз.

«Курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне», — добавил министр.