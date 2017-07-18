Республика Сан-Марино в Южной Европе первой в мире развернет сети 5G на территории всей страны. Как ожидается, страна перейдет на сети нового поколения к концу 2018 года.

Сан-Марино со всех сторон окружено территорией Италии. Местный оператор связи Telecom Italia Mobile (TIM) намерен использовать страну в качестве площадки для испытаний новой технологии, пишет Il Sole 24 Ore.

По словам техдиректора TIM Джованни Фериго, Европа сыграла главную роль в развитии технологии 2G, но затем уступила азиатским странам в случае 3G и США с 4G. «Вместе с 5G мы намереваемся вернуть Европе лидерство в создании стандартов», – сказал он.

Отметим, мобильные операторы тестируют технологии 5G по всему миру, наибольшую активность демонстрируют компании в Южной Корее, Китае и США.

По оценкам Еврокомиссии, экономические преимущества от перехода на новое поколение сетей составят 113 млрд евро к 2025 году. Создание инфраструктуры для них в Европе потребует вложений в размере 56 млрд евро и обеспечит около 2,3 млн новых рабочих мест.

Напомним, в Украине связь 5G может появиться к 2020 году.