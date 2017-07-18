Железнодорожные ведомства России и Азербайджана договорились об электронном обмене данными при международных грузоперевозках. Соответствующее соглашение подписано по итогам встречи в Москве президента ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олегом Белозеровым и председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавидом Гурбановым, сообщает ТАСС.

«По итогам встречи между железнодорожными ведомствами двух стран было подписано соглашение «Об электронном обмене данными при перевозках грузов в международном железнодорожном сообщении», — говорится в сообщении АЖД.

В АЖД отметили, что на встрече были обсуждены предложения по развитию грузовых и пассажирских перевозок, перспективы развития международного транспортного коридора «Север-Юг», текущее состояние работ по этому проекту. По словам Гурбанова, от станции Астара в Азербайджане до иранской границы уже проложена 8,3-километровая железнодорожная линия, завершено строительство железнодорожного моста через реку Астарачай. На данный момент работы продолжаются в иранской Астаре.

Гурбанов также сообщил о недавнем подписании между железнодорожными ведомствами Азербайджана и Ирана договора по проекту строительства и эксплуатации Астаринского погрузочно-разгрузочного терминала. Он предусматривает сооружение на иранской территории при поддержке АЖД железнодорожной линии протяженностью 1,4 км и четырех терминалов с высокими перевалочными мощностями. Согласно договору, АЖД арендует эту железнодорожную линию сроком на 15 лет, а терминалы — на 25 лет.

«В свою очередь, Олег Белозеров отметил необходимость мобилизовать все силы для привлечения грузопотока на маршрут север-юг», — говорится в сообщении.

По данным АЖД, с целью увеличения объема грузоперевозок по данному МТК на встрече также достигнута договоренность о создании Координационного совета с центром в Баку.

Транспортный коридор «Север-Юг» протяженностью 7,2 тыс. км свяжет страны Северной Европы и Юго-Восточной Азии через сеть железных дорог Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по нему планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год с дальнейшим наращиванием до 10 млн тонн в год.