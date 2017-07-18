Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил об учреждении нового государства под названием Малороссия, которое, по его словам, является правопреемником бывшей Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», — заявил Захарченко журналистам.

Столицей Малороссии, по словам Захарченко, выбран Донецк, в то время как Киев станет ее историко-культурным центром.