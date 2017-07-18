Житель Баку совершил суицид.
Как сообщили АПА в прокуратуре Хатаинского района, Эмин Хасай оглу Алиев (1986 г.р.) повесился на кладбище Кешля возле могилы своего отца.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Житель Баку совершил суицид.
Как сообщили АПА в прокуратуре Хатаинского района, Эмин Хасай оглу Алиев (1986 г.р.) повесился на кладбище Кешля возле могилы своего отца.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Дата: 2017/07/18 11:10
Раздел: Происшествия
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