Житель Баку совершил суицид.

Как сообщили АПА в прокуратуре Хатаинского района, Эмин Хасай оглу Алиев (1986 г.р.) повесился на кладбище Кешля возле могилы своего отца.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.