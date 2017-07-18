Глава Чечни Рамзан Кадыров станет свидетелем на свадьбе артиста Николая Баскова и телеведущей, модели Виктории Лопыревой. Басков сделал предложение Лопыревой в Грозном. Светская тусовка (Николай Басков, Виктория Лопырева, Тимати, Иосиф Пригожин, Валерия, Евгений Плющенко и другие) присутствовала в столице Чечни на первом матче футбольного клуба «Ахмат» (бывший ФК «Терек»).
Видеоролик, где Басков делает предложение своей женщине и дарит ей кольцо, Кадыров выложил в инстаграме. Басков предложил Кадырову стать свидетелем, и глава Чечни принял предложение, передает znak.com.
Совсем скоро! 🆘В городе Грозном! Свадьба столетия! 🤵🏼👰🏼Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдёт грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, «золотой голос» нашей страны Николай Басков @nikolaibaskov и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия — 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева @lopyrevavika сыграют свадьбу. Их сердца нашли друг друга в Грозном. На приёме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба «Ахмат», Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати @timatiofficial , Валерией @valeriya , Иосифом Пригожиным @prigozhin_iosif , Игорем Верником @ivernik , Игорем Крутым @igor_krutoy , Яной Рудковской @rudkovskayaofficial , Евгением Плющенко @plushenkoofficial стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка. Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: «Добро пожаловать в Грозный!» #Кадыров #Басков #Лопырева #Россия #Чечня #Свадьба