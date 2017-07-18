Глава Чечни Рамзан Кадыров станет свидетелем на свадьбе артиста Николая Баскова и телеведущей, модели Виктории Лопыревой. Басков сделал предложение Лопыревой в Грозном. Светская тусовка (Николай Басков, Виктория Лопырева, Тимати, Иосиф Пригожин, Валерия, Евгений Плющенко и другие) присутствовала в столице Чечни на первом матче футбольного клуба «Ахмат» (бывший ФК «Терек»).

Видеоролик, где Басков делает предложение своей женщине и дарит ей кольцо, Кадыров выложил в инстаграме. Басков предложил Кадырову стать свидетелем, и глава Чечни принял предложение, передает znak.com.