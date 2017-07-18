По информации МЧС Азербайджана, в результате пожара в цеху, находящемся в Баку на улице Джаббарлы, погиб Мустафа Юсифов (1951), а Афрасиаб Алиев (1947) получил ожоги. Пожар потушен, причины инцидента выясняются.

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В центре Баку произошел мощный взрыв, есть погибший и пострадавшие.

Как передает yenicag.az, взрыв произошел в ателье по адресу ул.Дж.Джаббарлы 28. Сообщается, что внутри были химикаты для химчистки.

Пожарная бригада старается потушить огонь. Пожарные выломали дверь в ателье и пытаются пробраться внутрь. Пострадали два сотрудника полиции и еще один человек.

Работавший в ателье портным 67-летний Мустафа скончался на месте. По первоначальной инфорации, он задохнулся угарным газом. Его тело осталось в горящем помещении.

Еще один житель пытался помочь и получил ожоги, он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.