Американский ВМФ провел испытание лазерного оружия в Персидском заливе.

Как передает телеканал CNN, система лазерного оружия (LaWS) размещена на транспорт-доке USS Ponce.

«Оно более точное, чем пуля. Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против надводных целей или только в отношении… наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие, оно может быть использовано против множества целей», — заявил капитан корабля Кристофер Уэлс.

Как отмечает телеканал, LaWS способна поражать объекты «со скоростью света» и является в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. «Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы способны поразить цели со скоростью света», — приводит телеканал слова лейтенанта Кейла Хьюза (Cale Hughes).

Отмечается, что в качестве цели для тестирования был выбран беспилотный самолет, который упал в море после попадания по нему лазерным оружием. Военные заявили, что удар был незаметным и беззвучным.

Хьюз подчеркнул, что в связи с мгновенностью удара отпадает надобность «вести» цель. «Оно действует в невидимой части электромагнитного спектра, поэтому не видно луча, оно не производит никаких звуков, оно полностью беззвучно и невероятно эффективно в том, что делает», — заявил Хьюз. Капитан Уэллс также отметил значительное снижение побочного ущерба при применении подобного оружия.

Сообщается, что лазерному оружию для функционирования необходим лишь определенный запас электричества, поступающего из небольшого генератора. Систему обслуживают три человека, а стоимость одного применения оружия оценено Хьюзом в один доллар.

Как отмечает телеканал, сегодня лазерное оружие нацелено на выведение из строя воздушных судов и небольших лодок. На вопрос телеканала по поводу того, сможет ли LaWS сбить ракету, Хьюз ответил «может быть».