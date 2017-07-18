В Баку избит квартирный маклер.

Как сообщает АПА, инцидент зарегистрирован на территории поселка Рамана Сабунчинского района.

Занимающийся посреднической деятельностью в операциях с недвижимостью, 33-летний Велиев Лачын был жестоко избит на почве бытового конфликта. Пострадавший помещен в реанимационное отделение 3-ей городской клинической больницы. По факту ведется расследование.

Отметим, что недавно в прессе появилась информация по поводу деятельности Л.Велиева. Некая Ляман Гейдарова обвиняла маклера в том, что тот, взяв с нее 42 тысячи долларов, вопреки договору, сдал ей в пользование недостроенный дом. По предварительным данным, избиение маклера связано с вышеупомянутым инцидентом.