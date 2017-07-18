Лидер партии «Рух нових сил», бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поприветствовал решение президента Украины Петра Порошенко посетить Грузию, но предостерег его по поводу новой грузинской власти. Об этом Саакашвили написал в Facebook.

«Меня радует, что президент Порошенко наконец-то поехал с официальным визитом в Грузию. Отношения нужно развивать какими бы ни были нынешние лидеры. Не знаю, знает ли Петр Алексеевич, но нынешние власти в Грузии возбудили против меня дело по поводу расходов по приему иностранных гостей, и там, в числе прочих обвинений, фигурирует «банное обслуживание Виктора Ющенко на 28 евро». Так что надеюсь, президент Порошенко прихватил с собой из Киева полотенце и мыло, во избежание любых осложнений», – отметил он.

