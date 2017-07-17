“Мой визит является очень важным шагом в развитии двусторонних отношений. С сегодняшнего дня Латвия и Азербайджан считаются стратегическими партнерами. Сегодня мы подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между нашими странами. Это сотрудничество очень высокого уровня, и декларация охватывает многие сферы, в том числе экономическое и торговое сотрудничество”.

По сообщению АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Риге.

Глава государства отметил, что в ходе бизнес-форума состоится подписание нескольких бизнес-контрактов: «Эти контракты отразят то, что мы обсудили сегодня утром с господином Президентом. Из-за того, что у нас разные климатические условия, наши экономики не конкурируют друг с другом. Это – экономики, способные обеспечить друг друга различными товарами. Есть хорошие возможности для увеличения нашего экспорта в Латвию и импорта из Латвии в Азербайджан. Мы в основном импортируем то, что производите и экспортируете вы, а вы импортируете то, что производим и экспортируем мы. Это – дело бизнес-групп, чья работа, связанная с конкретными проектами по увеличению товарооборота, координируется Межправительственной комиссией».

Президент Азербайджана подчеркнул, что другой важной частью нашего экономического сотрудничества может стать взаимное инвестирование: «Таким образом, мы подходим к очень важному моменту. Об этом нужно иметь больше информации, так как у нас есть все основные предпосылки для того, чтобы обладать хорошим инвестиционным портфелем. Это – сильные политические связи. Бизнес очень чувствителен, и бизнесмены обычно вкладывают инвестиции в стабильную среду. Поэтому сильные политические и дружественные отношения между нашими странами делают инвестирование очень привлекательным. Сегодня мы должны определить потенциальные инвестиционные сферы и скоординировать планы бизнес-групп в соответствии с местным спросом. Думаю, что это легко сделать, учитывая эту большую аудиторию. Уверен, что сегодня будут налажены многочисленные новые бизнес-связи. Конечно, я хочу еще раз пригласить латвийские компании работать в Азербайджане в качестве подрядчиков. В Азербайджане работало несколько латвийских компаний, осуществлявших различные проекты. Эти проекты были реализованы очень успешно и на высоком уровне. Потому что ваши компании обладают глубокими экспертными знаниями, авторитетом и профессиональным уровнем. Мы в Азербайджане реализуем многие инфраструктурные проекты, которые могут представлять интерес для ваших компаний».

«У нас такой мощный формат сотрудничества с Латвией, что было бы естественно приступить к более широкому партнерству. Сегодня мы также обсудили очень важный вопрос, касающийся бизнеса, туристов, связей между народами. Речь идет о прямом авиарейсе между Баку и Ригой, который будет осуществляться круглый год. Сейчас у нас есть сезонный рейс, который мы хотим сделать постоянным. Это, конечно, создаст дополнительные возможности, и в то же время, если представители бизнес-общественности более регулярно будут пользоваться данным рейсом, чтобы навещать друг друга, то это сделает данный рейс очень привлекательным с коммерческой точки зрения. Таким образом, рейс будет обоснован не только решением руководства страны, но и с коммерческой точки зрения.

Последний вопрос, к которому я хочу привлечь ваше внимание, — туризм. Наши климаты и погодные условия сильно отличаются друг от друга. Я считаю это преимуществом, так как, возможно, наши граждане предпочитают прохладную погоду в летнюю жару, а латвийцы, вполне вероятно, в зимние и другие сезоны больше стремятся к солнечной погоде. Поэтому есть большой потенциал для инвестирования туризма и обеспечения привлекательности наших территорий для туристических компаний. Но для этого мы, конечно, должны иметь больше связей. Мы должны лучше знать друг друга, проводить больше презентаций, больше таких форумов, что укрепит наши отношения. Все, что мы делаем, направлено на укрепление отношений между Латвией и Азербайджаном, и нынешний мой визит является очень важным вкладом в это дело», заключил глава государства.