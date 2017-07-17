Во вторник в Тбилиси в 21:00 состоится ответный матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубами «Самтредиа» (Грузия) и «Карабах» (Азербайджан).

Как сообщает «Тренд» со ссылкой на официальный сайт азербайджанского футбольного клуба «Карабах», в последние годы клубы Азербайджана и Грузии встречались несколько раз и в ряде этих встреч произошли неприятные события. Учитывая это, Футбольный клуб «Карабах» для предотвращения возможных провокаций со стороны Армении, обратился к грузинскому клубу и в УЕФА.

В ходе встречи между представителями «Карабаха», «Самтредии» и УЕФА было принято решение, что на матч будут пропускаться только флаги Азербайджана и Грузии. Грузинская сторона также отметила, что они предпримут максимум усилий для предотвращения возможных провокаций со стороны армян.