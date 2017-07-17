17 июля российские средства массовой информации распространили информацию о том, что практически все крупнейшие банки страны — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк,Газпромбанк, Россельхозбанк и ФК «Открытие» — решили выйти из состава Ассоциации российских банков, президентом которой является Гарегин Тосунян.

Как передает АПА, в пресс-релизе распространенном руководством этих банков сообщается, что причиной такого решения стало такое положение дел, при котором «зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации».

Там же отмечается, что многочисленные предложения членов ассоциации о кадровых изменениях в руководстве АРБ и изменении ее принципов не были услышаны, а наличие в составе ассоциации небанковских членов с иными интересами привело к потере статуса АРБ как банковского объединения. «Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер», — отмечается в заявлении.

Известный российский политический аналитик Олег Кузнецов прокомментировал данное решение крупнейших банков страны. По мнению Кузнецова, с этим решением по финансовой составляющей армянского лобби в России нанесен серьезный удар. «Если переводить слова этого заявления с казенно-бюрократического языка на общеупотребимый русский язык, то крупнейшие российские банки устали терпеть самоуправство и выполнять волюнтаристские указания одного из столпов армянского лобби России, который свои действия прикрывает брендами и репутацией именно этих кредитных организаций. Показательно в этой связи, что из 456 членов АРБ кредитными организациями являются только 282 участника, остальные в рынку банковских услуг отношения не имеют и занимаются, по сути, или легализацией преступных или не вполне честных доходов, или ростовщичеством, или полулегальным оборотом наличных денег, что в соответствии с нормами уголовного законодательства не всегда карается, но государством не поощряется. Фактически, АРБ долгое время выполняло ту функцию, которая столетие назад была свойственна иерархии армяно-григорианской церкви, аккумулировавшей и распоряжавшейся капиталами собственного этноса.

Не минуты не сомневаюсь в том, что после выхода семерки ведущих банков России из состава АРБ дни этой структуры будут сочтены, последует «эффект домино», после чего Гарегин Тосунян останется без должности, рычагов влияния, административных полномочий и денег, а главное — лишится возможности представлять интересы армянского олигархического капитала в российской финансовой системе, ведь он за годы руководства АРБ превратил эту структуру в почти официальное прикрытие для сомнительных финансовых операций, которые проводили на территории России армянские финансовые игроки, включая даже Центробанк Армении, с ведома и согласия в былые годы до трети государственного бюджета этой страны использовалось в качестве оборотных средств для поддержки армянского бизнеса на внутрироссийском рынке. Теперь такой практике будет положен конец, и она, если и будет существовать, то перейдет из разряда полуофициальной в полностью криминальную.

В связи с этим примечателен тот факт, что деятельность Гарегина Торосяна возмутила не российские власти или правоохранительные органы и спецслужбы, а самих относительно добропорядочных российских банкиров, которые устали быть ширмой для махинаций президента АРБ. Конечно же, я не исключаю и той возможности, что этот шаг семерки ведущих российских банков был продиктован политикой российских властей по борьбе с этнокриминальным капиталом, распространяющейся не только на армянскую, но также на азербайджанскую, грузинскую, чеченскую, ингушскую, таджикскую, узбекскую и прочие диаспоры, и полностью скоординированную с ней. В любом случае мы являемся свидетелями второго сильного удара по финансовой составляющей армянского лобби в России, первый же был нанесен 6 февраля 2016 года, когда была отозвана лицензия у банка «Регнум». Россия не на словах, а на деле начинает очищаться от засилья армянского лобби», — сказал он.